L'avis de la rédaction

Exact Audio Copy (ou EAC) est un des outils les plus reconnu dans le cadre de l'extraction de CD audio. Toujours efficace, suffisamment paramétrable, il s'agit là d'un logiciel gratuit exceptionnel pour encoder de la meilleur des façons.

Le plus gros problème lorsqu'on réalise une copie de CD audio concerne l'extraction audio qui est plus ou moins bien acceptée par les lecteurs de CD-Rom. Il en résulte lorsque la vitesse est trop importante des petites erreurs de copie que l'on identifie par des "pop et click".



Exact Audio Copy vérifie lors de l'extraction que le contenu copié sur le disque dur est conforme aux données du CD audio. Si ce n'est pas le cas, l'extraction est relancée à une vitesse inférieure. Le logiciel reconnait un certain nombre de lecteur CD ce qui lui permet d'adapter les vitesses d'extraction automatiquement.



En plus d'être un excellent logiciel d'extraction, Exact Audio Copy est compatible freedb, les fichiers audio sont donc nommés automatiquement en fonction des tags ID3.



Ce logiciel comprend un module de gravure mais pour le moment, seuls quelques graveurs sont supportés.

Modifié le 23/02/2017

Publié par Ludovic Loth