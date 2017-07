En bref // Avast rachète l'éditeur de CCleaner

Modifié le 20/07/2017 à 14h57

Si au mois d'octobre dernier c'est d'un concurrent direct, AVG, dont Avast devenait l'actionnaire majoritaire (à hauteur de 87.3%), l'éditeur semble n'être pas décidé à s'arrêter en si bon chemin. C'est en effet pour un montant resté secret que le groupe a annoncé avoir mis la main sur la société britannique Piriform, elle-même éditrice de logiciels utilitaires que sont CCleaner (pour Windows macOS et Android ), Defraggler Recuva et Speccy Le PDG d'Avast, Vince Steckler, n'a cependant pas annoncé vouloir intégrer (ou désintégrer) sa nouvelle recrue au sein de ses catalogues, mais bien profiter de l'expérience de ses équipes pour ses propres produits ; Piriform et ses logiciels devraient donc ne pas trop bouger dans un premier temps.