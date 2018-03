dr.fone (Récupération) est un utilitaire de récupération efficace pour les tablettes et smartphones sous iOS. Il permet de récupérer aussi bien les photos et vidéos que les contacts et messages et ce, de manière plutôt efficace. À essayer gratuitement en version de démonstration de 30 jours !

Dans quels cas utiliser cet outil ?

Trois méthodes pour récupérer ses données

Une récupération rapide et efficace

Sa prise en main

est un logiciel macOS spécialisée dans la récupération de données perdues sur iPhone et iPad. Il permet de remettre la main sur des photos, vidéos, messages et contacts perdus, supprimés par erreur ou endommagés suite à une panne ou un crash de l'appareil.Concernant la compatibilité, il s'avère compatible avec les iPhone 4 à X, tous les modèles d'iPad et les iPod Touch 4 et 5.offre la possibilité de restaurer des données directement à partir de l'appareil connecté en USB, via une sauvegarde iTunes disponible sur le Mac ou via une sauvegarde iCloud.Suite à l'analyse, il est possible de prévisualiser et de sélectionner rapidement les éléments à restaurer parmi les photos, vidéos, messages texte et vocaux, l'historique des appels, les contacts, les messages WhatsApp , le calendrier ainsi que les signets Safari.est un logiciel simple à utiliser et disponible en français. Notons enfin qu'il est possible d'essayer toutes ses fonctionnalités gratuitement grâce à la version d'essai de 30 jours.