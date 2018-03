Cellebrite peut déverouiller n'importe quel iPhone

Une avancée pour le monde du renseignement

Un recul pour la sécurité de notre vie privée

Modifié le 02/03/2018 à 13h57

Déjà sollicitée par les autorités américaines pour accéder aux données de tueurs en série, Cellebrite devrait recevoir de plus en plus de demandes.Cellebrite est connue pour être une société à la pointe du renseignement numérique. Elle est déjà intervenue dans des affaires judiciaires, comme lors du procès du tueur de San Bernardo. La société israélienne avait réussi à passer les sécurités de l'iPhone du suspect pour transmettre les données au FBI.En 2017, Cellebrite avouait avoir de plus en plus de difficultés à accéder aux données des iPhones. Mais le magazinea récemment affirmé que la société de renseignement est désormais capable de déverrouiller n'importe quel iPhone de dernière génération en échange de 1.500 dollars. Cette somme peut sembler élevée pour un particulier, mais n'est en réalité pas très importante pour des autorités locales ou nationales, qui auraient recours à cette méthode pour des enquêtes ou des procès.Les fabricants de téléphones conseillent généralement aux usagers de mettre à jour leur système d'exploitation pour protéger leurs données privées. Mais les derniers tests probants de Cellebrite sur l'iPhone X montrent bien que les téléphones sont vulnérables. Par ailleurs, les constructeurs ne peuvent pas savoir quelle faille a été exploitée par la société de renseignement, puisqu'elle ne divulgue aucune information sur son procédé. On sait seulement qu'elle ne peut pas hacker les données à distance, puisque ses partenaires lui envoient l'appareil dans son laboratoire.Les smartphones Android ne résistent pas non plus aux méthodes de Cellebrite. Cette dernière révèle quotidiennement sur son site internet quels systèmes et quels téléphones elle est capable de pénétrer. Par ailleurs, les Américains ne sont pas les seuls concernés par cette menace. Cellebrite a des contrats avec de nombreuses agences gouvernementales. Si elle est surtout utilisée lors d'enquêtes, de plus en plus de clients pourraient faire appel à ses services pour diverses raisons...