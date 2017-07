IPhone 9 : LG fournisseur exclusif des batteries ?

LG fournisseur exclusif des batteries de l'iPhone 9 ?

Des batteries en forme de L dans l'iPhone 9 ?

Modifié le 24/07/2017 à 10h35

Si rien n'est révélé quant aux caractéristiques de l'iPhone 9, le journal coréendévoile un changement de stratégie radical pour Apple concernant ses fournisseurs.Traditionnellement, Apple a plusieurs fournisseurs pour un même composant, sauf si celui-ci est totalement propriétaire comme peuvent l'être, par exemple, les CPU et les GPU. Mais pour tout le reste le groupe de Cupertino applique une politique de la multiplication des fournisseurs afin de réduire les coûts et de garantir une vitesse de production élevée : en cas de pépin chez l'un des fournisseurs, un autre prend le relais.Ledévoile, le 20 juillet 2017 , qu'Apple a décidé de faire fi de cette politique pour l'iPhone 9. Selon les informations obtenues par le journal, le groupe américain aurait donné au constructeur de batteries LG la charge de réaliser toutes les batteries de son smartphone de 2018 (supposément) : l'iPhone 9.Le journal sud-coréen va même plus loin en dévoilant que les batteries qui devraient être produites par LG pour l'iPhone 9 seront en L. Ce design, une nouveauté dans le monde des smartphones, pourrait, selon l'analyste de KGI Securities spécialiste d'Apple Ming-Chi Kuo, se retrouver déjà dans l'iPhone 8 bien que rien n'ait été confirmé.Une batterie en forme de L devient de plus en plus stratégique : elle permet d'augmenter l'autonomie du smartphone tout en résolvant certains problèmes de la conception d'un smartphone, notamment au niveau de la place des composants.