Apple pourrait décaler la sortie de l’iPhone 8 OLED

Des retards dans la production de l'iPhone 8 OLED

Une commercialisation à l'automne ?

Modifié le 18/07/2017 à 15h26

Initialement prévue pour la rentrée 2017, la sortie du smartphone serait décalée au mois de novembre.La prochaine génération d'iPhone, dotée d'une technologie d'affichage OLED () en lieu et place des écrans LCD () pourrait bien se faire attendre. En effet, alors que la sortie de l'iPhone 8 OLED était prévue pour la rentrée 2017, Apple aurait accumulé du retard dans la production du téléphone.Selon certaines rumeurs relayées par le blogueur Onleaks , l'iPhone 8 n'est qu'au stade du PVT, soit la phase de test avant le lancement de la production de masse. Si tel est le cas, une sortie courant septembre semble plus que compromise...A priori, Apple devrait présenter l'iPhone 8 OLED lors de sa keynote en septembre, mais le smartphone pourrait, contrairement à ce qui se fait habituellement, ne pas être commercialisé dans la foulée. C'est en tout cas la théorie de Digitimes : selon le quotidien asiatique, Apple ne démarrera la production de masse de l'iPhone 8 OLED qu'au mois d'août et sortira l'appareil quelques semaines plus tard, probablement en novembre.En revanche, pour les iPhone 7s et 7s Plus, Apple devrait être en mesure de respecter les délais : les nouvelles déclinaisons de la gamme iPhone 7 sortiront, sauf imprévu majeur, en septembre.