IPhone 8 : des bugs logiciels en série inquiéteraient Apple

Un vent de panique chez Apple à quelques mois de la keynote ?

Et l'on reparle du lecteur d'empreintes sous la dalle de l'écran

Modifié le 12/07/2017 à 12h29

Dernière en date, celle du site Fast Company. Citant une source proche du dossier mais non identifiée, Fast Company dévoile qu'Apple connaîtrait des problèmes au niveau du logiciel du smartphone.Les informations de Fast Company sont floues mais l'idée de fond serait celle-ci : Apple serait aux prises avec de sérieux problèmes qui feraient paniquer les responsables et les ingénieurs. Un terme un peu fort, peut-être, mais qui laisse penser que la situation est loin d'être réglée alors que la date limite pour créer le nouvel iPhone approche de plus en plus. Sans que l'on n'ait de date de présentation fixe, l'iPhone 8 est attendu pour septembre 2017 lors de la traditionnelle keynote de la marque à la pomme.Selon les informations obtenues par Fast Company, les problèmes se trouveraient au niveau du logiciel de l'iPhone. Le smartphone serait donc prêt mais plusieurs bugs pourraient retarder la possibilité, pour les acheteurs, d'utiliser certaines fonctionnalités. Parmi celles-ci il y aurait la recharge sans-fil, très attendue, qui pourrait ne pas être disponible dès le départ, bien que le système soit intégré au smartphone.L'autre grosse information obtenue par Fast Company est qu'Apple n'aurait pas encore abandonné l'idée de placer le lecteur d'empreintes sous la dalle de verre de l'écran de son prochain smartphone, contrairement aux récentes rumeurs. La firme de Cupertino rencontrerait tout de même des difficultés et n'est pas sûre de les surmonter.S'il faudra attendre la présentation officielle de l'iPhone 8 pour savoir exactement quelles fonctionnalités seront intégrées et disponibles, toutes ces rumeurs confirment l'idée que le smartphone pourrait être en retard ou, tout du moins, disponible en quantité limitée au moment de sa sortie.