IPhone 8 : aucun lecteur d’empreinte digitale ?

Pas de capteur d'empreinte pour l'iPhone 8 ?

L'empreinte digitale abandonnée au profit de la reconnaissance faciale ?

Modifié le 04/07/2017 à 09h41

Mais afin de garder un design le plus épuré possible, Apple aurait opté pour un smartphone qui n'a tout simplement aucun lecteur d'empreinte, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.Les photos qui ont fuité sur Internet, qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, ont déjà montré des versions du prochain smartphone d'Apple, qui ne semblaient pas avoir de capteur d'empreinte : sur ces images, le bouton Home a disparu, au profit d'un écran plus grand et le capteur est absent de l'arrière du smartphone. Comme on savait qu'Apple désirait placer le capteur d'empreinte sous la dalle de l'écran, les rumeurs allaient plutôt en ce sens.Mais Apple aurait connu quelques problèmes techniques pour intégrer le capteur sous la dalle de l'écran : la technologie n'aurait pas abouti. Selon Ming-Chi Kuo, comme le rapporte 9to5mac , le géant de Cupertino aurait alors opté pour la solution la plus simple : supprimer le TouchID, le capteur d'empreintes digitales, sur son nouveau smartphone. Une manière d'en épurer le design au possible.L'empreinte digitale est utilisée par bon nombre de propriétaires de smartphones pour verrouiller et déverrouiller leur appareil. Apple ne peut pas, pour l'iPhone anniversaire des 10 ans de la révolution du smartphone de la marque, proposer un appareil sans technologie biométrique.Ming-Chi Kuo estime probable que l'iPhone 8 se basera sur la reconnaissance faciale : le prochain smartphone d'Apple devrait en effet avoir des appareils photos capables de lire la 3D et donc d'être compatibles avec cette nouvelle technologie encore peu courante.L'analyste de KGI Securities confirme toutefois la recharge sans fil et un écran AMOLED sans bords. Pour la date de sortie, les rumeurs sont mitigées : certains estiment qu'il pourrait être disponible avant Noël 2017 (Ming-Chi Kuo en fait partie), tandis que d'autres pensent qu'il ne pourra pas être commercialisé avant 2018 à cause de problèmes dans les capacités de production.