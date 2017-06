Iphone 8 : des photos et des confirmations ?

Le design de l'iPhone 8 se confirme

De nouvelles définitions d'écran ?

Modifié le 26/06/2017 à 09h05

OnLeaks, connu pour ses fuites très pertinentes, a de nouveau frappé, le 23 juin 2017. Il a dévoilé deux photos de ce qui semble être le nouvel iPhone 8... et en promet d'autres.Si on ne sait que peu de choses de l'iPhone 8, une rumeur insistante veut que la caméra principale du smartphone soit placée à la verticale à l'arrière de l'appareil, contrairement à l'iPhone 7 où elle est placée à l'horizontale. Sur une des deux photos dévoilées sur Twitter par OnLeaks, ce design se confirme.On y découvre aussi le devant de l'iPhone 8 avec un écran qui recouvre l'intégralité de la face avant. Petit détail intéressant : comme plusieurs rumeurs précédentes le laissaient supposer, l'écran devrait se prolonger jusqu'à côté du haut parleur du smartphone, ce que l'on peut également voir sur la photo.Mais attention : comme toujours, ces fuites sont à prendre avec des pincettes : si elles semblent confirmer certaines suppositions, elles pourraient être des faux.Du côté de l'écran, deux sources concordantes, BGR et MacRumors , auraient obtenu des informations intéressantes grâce à l'analyse des connexions sur leurs sites Internet. Plusieurs appareils localisés à proximité du QG d'Apple à Cupertino grâce à leur adresse IP pourraient s'avérer être des prototypes fonctionnels de l'iPhone 8.Cette extrapolation vient de la taille de l'écran : celui de ces appareils mystère aurait une définition de 1 242 x 2 800 pixels. La zone active serait, elle, de 1 125 x 2 436. Si rien, dans ces chiffres, ne permet de dire qu'il s'agit bien de l'iPhone 8, ils concordent avec ce qu'a annoncé Ming Chi Kuo, l'analyste star d'Apple pour KGI Securities.