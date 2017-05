IPhone 8 : vers un prix de plus de 1.200 euros ?

Un prix de revient 70 dollars plus élevé pour l'iPhone 8 ?

Un smartphone qui coûte 999 dollars au minimum

Modifié le 15/05/2017 à 09h45

Si les caractéristiques techniques se précisent et semblent converger sur certains points, la question du prix du nouvel iPhone reste peu abordée. Quelques chiffres sont parus dans la presse, mais rien de réellement sûr.La nouvelle prévision sur le prix de l'iPhone 8, qui est attendu pour la fin de l'année 2017 mais pour lequel les rumeurs de retards se font insistantes, vient de Simona Jankowski, analyste auprès de la banque d'affaires Goldman Sachs. Elle estime que le coût de production de l'iPhone 8 serait bien plus élevé que celui de l'iPhone 7 Plus.L'iPhone 8 coûterait ainsi 70 dollars de plus à produire, selon Jankowski. Une augmentation liée aux nouveaux matériaux et aux nouveautés embarquées par le prochain flagship d'Apple. Mais Jankowski va plus loin en estimant que cette différence de prix va entraîner, de la part d'Apple, une augmentation de prix de 130 dollars par rapport à l'iPhone 7 Plus 256 Go.C'est grâce à ce calcul très simple que Simona Jankowski peut dire que le prix minimum pour l'iPhone 8 pourrait être fixé à 999 dollars par Apple. Ce serait le prix pour la version 128 Go ; le modèle avec plus de mémoire, 256 Go, afficherait le prix de 1.099 dollars, dépassant ainsi la barre symbolique des 1.000 dollars.Rappelons toutefois que si l'iPhone 7 Plus 256 Go coûte aux Etats-Unis 969 dollars, il est à 1.129 euros en France. L'iPhone 8 256 Go pourrait donc facilement passer le cap des 1.200 euros en France.