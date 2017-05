Iphone 8 : un rendu 3D et le prototype d’une coque fuitent

Ecran sans bords et bouton Home invisible pour l'iPhone 8

Le lecteur d'empreintes finalement sous la dalle de l'écran ?

Modifié le 30/05/2017 à 11h40

Il semblerait, notamment, que le groupe de Cupertino ait finalement réussi son challenge : placer le capteur d'empreinte digitale sous la dalle de verre. Une prouesse technique qui lui aurait causé bien des soucis.Le rendu 3D de l'permet de confirmer une rumeur quasiment certaine : l'iPhone 8 devrait, comme le veut la tendance lancée par le Samsung Galaxy s7 Edge et confirmée dans le Galaxy s8. Le rendu a fuité sur Slashleaks et montre également un cercle sur l'arrière du téléphone qui, selon Benjamin Geskin qui a relayé la fuite sur Twitter, ne serait pas le lecteur d'empreintes digitales.On remarque en outre que le bouton Home physique, typique des iPhone jusqu'à présent, a disparu. Il aurait été intégré à la dalle de l'écran, comme l'ont présupposé de nombreuses rumeurs récurrentes concernant le nouveau modèle de smartphone de la marque à la pomme. Le rendu 3D confirme également, une nouveauté.Benjamin Geskin estime que le rond présent à l'arrière du téléphone dans le rendu sous CAD serait simplement la place du logo Apple et non la place du lecteur d'empreintes. Une rumeur insistante prêtait à Apple un échec : le groupe n'aurait pas réussi à placer le lecteur d'empreintes sous la dalle de l'écran OLED, à l'avant du téléphone. Finalement, à en croire ces fuites, le groupe y serait parvenu.Une confirmation pourrait en être l'autre fuite du 29 mai 2017 sur Slashleaks : le prototype de coque de protection pour l'iPhone 8 qui couvre l'intégralité de la face arrière du téléphone. Si le lecteur d'empreintes avait été placé à l'arrière de l'iPhone 8, il serait couvert par la coque, le rendant inutilisable.