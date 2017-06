IPhone 8 : les façades fuitent et du nouveau sur le lecteur d’empreinte

Les façades avant de l'iPhone 8 et du 7s

Mais où est le lecteur d'empreintes ?

Modifié le 14/06/2017 à 10h18

La fuite est cohérente avec le possible début de la production à grande échelle de l'iPhone 8 bien que, pour l'instant, la date de sortie de ce nouveau smartphone reste un mystère.La fuite, publiée sur Reddit par Kamikasky qui déclare avoir reçu les photos d'un ami qui travaillerait dans l'industrie, montre des façades de deux modèles d'iPhone. La position de l'appareil photo, différente dans les deux photos, laisse supposer, comme le dit Kamikasky qu'il s'agit des façades de l'iPhone 8 et de l'iPhone 7s.L'iPhone 7s devrait en effet se baser sur le design de l'iPhone 7 et donc conserver l'appareil photo placé à l'horizontale sur l'arrière du téléphone. L'iPhone 8, par contre, devrait avoir un double-capteur placé à la verticale, toujours à l'arrière du téléphone. C'est ce que plusieurs fuites précédentes semblaient dévoiler. Elles sont aujourd'hui corroborées par ces photos.Le détail réellement important que révèlent ces photos, si elles sont vraies, c'est l'absence du lecteur d'empreinte digitale sur l'arrière du téléphone. Apple pourrait donc avoir réussi son pari : le placer sous la dalle de verre qui recouvre l'intégralité de l'avant du smartphone. Plusieurs rumeurs laissaient entendre que cette technologie posait problème à la firme de Cupertino.A moins que le groupe ne soit passé à autre chose : comme le rapporte le site iPhoneaddict , le 13 juin 2017 Apple a obtenu un nouveau brevet. Le groupe peut désormais placer le lecteur d'empreintes au niveau du bouton ON/OFF du smartphone, bouton placé sur la tranche haute de l'appareil. Mais rien ne permet de dire que ce brevet sera appliqué un jour ni qu'il le sera sur l'iPhone 8.