Apple : vous pourrez diffuser votre écran d’iPhone en direct avec iOS 11

Une fonction pour enregistrer l'écran sur iOS 11

Une option utile pour partager ses gameplays

Modifié le 13/07/2017 à 15h03

Apple prévoit de lancer une fonctionnalité permettant d'enregistrer l'écran de l'iPhone ou de l'iPad, intitulée « enregistrement de l'écran », pour la prochaine version de son système d'exploitation, iOS 11. L'enregistrement de l'écran a déjà pu être expérimenté sur les versions bêta d'iOS 11. Une fonctionnalité annexe pourrait également être ajoutée : nommée « lancer la diffusion », elle permettrait de filmer son écran en direct et de diffuser le contenu sur une plateforme en ligne.D'après le site américain, on trouve l'option « lancer la diffusion » dans la bêta 3 d'iOS 11. Pour l'instant, cette option ne fonctionne pas et se contente d'enregistrer l'écran, comme ce que fait le bouton « enregistrer l'écran ». Mais à terme elle pourrait, selon certains, fonctionner avec AirPlay. Toutefois, comme le pointe, il existe déjà une option AirPlay dans le centre de contrôle pour mettre en miroir l'écran d'iPhone ou d'iPad. Une telle fonctionnalité serait donc redondante.En réalité, ces options pourraient être destinées aux applications éditées par des tierces parties. Le partage d'écran est particulièrement utile pour les utilisateurs voulant diffuser et partager leurs gameplays, ou pour les rendez-vous professionnels. Qu'Apple tente de faciliter les partages de contenus sur des plateformes en ligne est une bonne chose, mais il n'est pas certain que les développeurs incorporent cette nouvelle fonctionnalité dans leurs applications.Il faudra attendre que la version bêta soit totalement opérationnelle voire le lancement public d'iOS 11 en automne pour le savoir.