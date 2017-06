Apple dévoile iOS 11 et ses nouveautés

Le mode multi-fenêtres et le glisser-déposer arrivent sur l'iPhone

Taper du texte et écrire à la main sont plus faciles

Modifié le 06/06/2017 à 17h41

Si iOS 10 présentait un nouveau système de fichiers, plus compact, cela constituait un progrès majeur pour les développeurs. iOS 11, à l'inverse, émerveillera les utilisateurs lambda, car il sera rempli de fonctionnalités immédiatement utilisables par tous.La navigation entre les différentes applications sera simplifiée. Quelle que soit l'application lancée, il suffira de glisser son doigt vers le haut pour faire apparaître les icônes des applications les plus utilisées, puis cliquer sur l'application de son choix pour la lancer. D'un seul mouvement, on pourra aussi faire apparaître les deux applications sur un même écran. Sachez qu'il sera même possible de glisser-déposer des éléments. Tout s'y prête : texte, photos, numéros de téléphone, titres musicaux... Il sera possible par exemple de transférer une photo de l'application Photos vers Dropbox ou Google Drive.Et puisque iOS revêtira un côté Windows, il sera même possible, pour la première fois, de visualiser des fichiers en particulier. On pourra faire afficher les fichiers récents, les icônes ou bien un tableau avec des informations sur chaque fichier, les classer par date, par nom ou par taille... Et il sera bien sûr possible d'effectuer une recherche dans les fichiers et de leur assigner des tags.Parmi les améliorations moins révolutionnaires mais tout aussi spectaculaires, le clavier sera repensé : les chiffres et les caractères spéciaux seront disponibles depuis le même écran que les lettres. Pour les saisir, on devra tapoter sur les lettres de la même manière qu'on tapote sur un « e » pour taper « é », par exemple.L'iPad se fait enfin de plus en plus adapté à la prise de notes à la main, avec un stylet. L'ensemble des notes manuscrites sont reconnues comme du texte et son indexées. De ce fait, retrouver une note manuscrite devient aussi facile que retrouver un mail.