Apple dépose un brevet pour joindre facilement les urgences à partir des iPhone

Apple développe une technologie pour alerter les urgences le plus discrètement possible

Les urgences pourront localiser le téléphone

Modifié le 19/07/2017 à 16h27

Les prochains iPhone d'Apple pourraient être équipés de cette fonctionnalité.Apple a déposé, ce mardi 18 juillet 2017, un brevet pour joindre le 911, les urgences américaines, le plus discrètement possible en utilisant une technologie d'empreinte digitale. S'il est possible, sur la plupart des smartphones, de contacter les urgences sans déverrouiller l'appareil, Apple considère que ce système n'est pas pratique et qu'un observateur extérieur peut facilement détecter la manipulation.Si la technologie brevetée est utilisée dans les futurs iPhone, les utilisateurs pourront prédéterminer une empreinte digitale ou un ordre de touches pour contacter les services d'urgence sans être repérés. Par exemple, un utilisateur pourrait choisir de déverrouiller son téléphone à l'aide de son pouce en temps normal, et décider que son index servirait de signal pour alerter les urgences. Ainsi, il n'aurait qu'à placer son index sur le scanner pour que les urgences soient prévenues sans que cela n'apparaisse sur l'écran du téléphone.De la même façon, les utilisateurs pourront configurer une séquence de touches ou de mouvements - par exemple, appuyer fort sur l'écran pendant plusieurs secondes - afin d'alerter les urgences.Grâce à ce système, les services d'urgence pourront localiser le téléphone, et même, d'après le brevet, avoir accès à des enregistrements vidéo ou audio en direct. Cette fonctionnalité permettrait également de supprimer des contenus « sensibles » stockés sur les iPhone. D'après une source citée par, il n'est pas certain qu'Apple utilise cette technologie dans ses prochains iPhone : la firme pourrait en effet, opter pour la reconnaissance faciale à la place du système d'empreintes digitales.