Le Galaxy S9 présenté en janvier 2018 ?

Le Galaxy S9 montré au CES 2018 ?

Présent sur les salons mais présenté en mars 2018 ?

Et n'oubliez pas le Black Friday :

Suivez nos promos mises à jour en temps réel !



Modifié le 23/11/2017 à 09h21

Traditionnellement, Samsung présente seslors d'événements dédiés qui se tiennent en mars. Le groupe va-t-il changer ses habitudes ? Selon les information d'Evan Blass et VentureBeat , Samsung aurait prévu de dévoiler pour la première fois sonau CES de Las Vegas en janvier 2018. Une première apparition publique qui devrait marquer les esprits, même si, selon les rumeurs, l'appareil ne devrait pas être très différent du Galaxy S8, tout du moins en terme de design.Notamment la taille des smartphones devrait être la même, à savoir des écrans AMOLED sans bords de 5,8 pouces pour le S9 et 6,2 pouces pour le S9+. La grosse différence entre les S8 et les S9 pourrait se trouver au niveau du processeur : il serait gravé en 10 nanomètres et pourrait donc être le très attendu Snapdragon 845 de chez Qualcomm, qui remplacera le Snapdragon 835 embarqué dans tous les flagships de 2017 et pour lequel Samsung avait arraché un contrat d'exclusivité pour le lancement du Galaxy S8.Si Samsung compte permettre à la presse et aux visiteurs de voir les Galaxy S9 et S9+ au CES 2018, il y a fort à parier que le smartphone sera également présent sur le stand du constructeur en février 2018, lors dude Barcelone. Mais selon Evan Blass, il n'y aurait pas de présentation officielle.Le groupe sud-coréen serait toujours attaché à ses habitudes et prévoirait un événement dédié en mars 2018 pour présenter officiellement le. C'est à ce moment-là que Samsung devrait annoncer les informations les plus attendues : le prix et la date de lancement de son nouveau flagship.