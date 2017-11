Samsung Galaxy X : le lancement en janvier 2018 ?

Les Galaxy X apparaît sur la page officielle de Samsung

Le CES de Las Vegas en janvier 2018 pour présenter le Galaxy X ?

Modifié le 21/11/2017 à 09h01

Les rumeurs vont bon train mais les questions restent nombreuses. Il faudra attendre la présentation officielle ou des fuites majeures pour mieux comprendre de quoi il s'agira.Difficile de dire s'il s'agit d'une erreur de la part de Samsung ou d'un teasing mais c'est en tout cas une information capitale : le site MobielKopen a découvert l'existence d'une page officielle pour le Samsung Galaxy X sur le site coréen de Samsung. Du moins, on ne connaît pas encore son véritable nom : pour l'instant ce n'est que le modèle SM-G888N0 qui est listé.On sait toutefois que ce numéro correspond au prochain smartphone de Samsung et on est quasiment certains qu'il s'agit du Galaxy X. Le smartphone a notamment reçu la certification Bluetooth SIG. Samsung n'a pas encore communiqué officiellement sur l'appareil mais la présence sur le site officiel confirme sa commercialisation et, surtout, un lancement imminent.Les questions sur ce nouveau smartphone sont légion : quand sera-t-il lancé ? À quoi va-t-il ressembler ? Sera-t-il vendu dans le monde entier ? Difficile de répondre.Pour ce qui est du lancement l'apparition de la page officielle laisser présager un lancement à court terme : il est possible que Samsung vise le CES de Las Vegas de 2018, qui se tiendra en janvier 2018, pour présenter le concept et le modèle.La date de commercialisation et la disponibilité, par contre, sont difficiles à prévoir : les rumeurs estiment possible que le Galaxy X ne soit qu'un smartphone-test dont la production serait ultra-limitée et la vente réservée au marché sud-coréen. Mais il y a fort à parier que ce seront l'enthousiasme ou la déception du public et de la presse lors de sa présentation qui joueront un rôle essentiel dans les projets de Samsung.Côté design, on suppose la présence du premier écran pliable. ce serait une prouesse technologique majeure puisque, théoriquement, la taille de l'écran pourrait doubler sans augmentation de la taille du smartphone lorsqu'il est dans la poche. Mais personne ne sait exactement ce qu'a en tête Samsung : le projet le plus probable est celui d'un smartphone à clapet de nouvelle génération.