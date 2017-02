Samsung Galaxy S8+ : toutes les caractéristiques techniques

Evan Blass publie la fiche technique du Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8+ spec sheet. Impress your friends, confound your enemies...with knowledge. pic.twitter.com/lHrHge8BUa — Evan Blass (@evleaks) 22 février 2017



Scanner de l'iris, recharge sans fil, protection IP68... Samsung a mis le paquet

Modifié le 23/02/2017 à 14h30

Cette fois, la fuite provient d'Evan Blass (@evleaks) et ses sources très informées. Quelques jours seulement après plusieurs fuites de photos du Galaxy S8 , ce sont toutes les caractéristiques techniques qui ont été publiées, concernant le Galaxy S8+.Les fuites d'Evan Blass sont connues pour être très souvent vraies. Ce qu'il a publié sur Twitter le 23 février 2017 ne devrait donc pas faire exception.Il dévoile en effet l'intégralité de la fiche technique du Galaxy S8+, le modèle supérieur au Galaxy S8. Et dès le départ on remarque une chose : la taille du futur téléphone du géant sud-coréen. Le Samsung Galaxy S8+ aura une dalle de 6,2 pouces (6,1 pouces quand on ne compte pas les bords recourbés de l'écran qui sont, de fait, confirmés) avec un écran Super AMOLED capable d'une résolution Quad HD+.Comme on pouvait s'y attendre du premier constructeur de smartphones au monde, Samsung a fait du Galaxy S8+ une véritable bête de concours.Grâce à Evan Blass, on peut ainsi confirmer la présence d'un scanner de l'iris, d'une protection IP68 contre l'eau et la poussière (la plus élevée qui soit) ou encore la recharge sans fil. Cette dernière nécessitera toutefois l'achat d'un dock en option.Pour le reste, le S8+ aura un appareil photo de 12 Mpx à l'arrière et 8 Mpx à l'avant, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne extensible par MicroSD et fort probablement, le processeur Snapdragon 835 dévoilé par Qualcomm au CES 2017 de Las Vegas et dont Samsung a obtenu l'exclusivité temporaire.