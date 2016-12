Samsung Galaxy S8 : un futur condensé de technologie

Une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 256 Go

Samsung S8 : sortie a priori prévue en avril 2017

Modifié le 30/11/2016 à 10h57

Selon le site TechTastic , le Galaxy S8, prochain smartphone star de Samsung, pourrait en effet proposer un stockage allant jusqu'à 256 Go, quand le S7 actuel ne propose que 32 Go . Un emplacement pour carte microSD serait également prévu. Avec un écran 4K, Samsung a plutôt intérêt à proposer une autonomie digne de ce nom, au risque de subir de nombreuses critiques de la part de ses clients. Toutefois, les premiers bruits de couloir laissent entendre que les optimisations seront nombreuses.Gravé en 10 nanomètres, le processeur Exynos 8895 attendu à l'intérieur du S8 devrait proposer une consommation énergétique maîtrisée, qui ne dépasserait pas les 5 watts. Il devrait aussi s'équiper d'une batterie de 4 200 mAh, largement au dessus de la moyenne actuelle. Samsung aurait demandé l'aide de LG pour l'intégration des batteries, afin d'éviter un nouveau fiasco comme celui qu'il a connu avec le Galaxy Note 7 (voir).Aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le Galaxy S8. Il devrait sortir en avril 2017, plus d'un mois après sa présentation la veille du Mobile World Congress, le 26 février 2017 à Barcelone. Son prix n'a pas encore été annoncé. Samsung restera sans doute sur son positionnement actuel. Le Galaxy S8 pourrait avoir un écran bord à bord. Le constructeur coréen travaillerait à la sortie d'un tel écran pour 2017. Cet écran bord à bord recouvrirait plus de 90% de la façade avant du smartphone. L'utilisateur serait alors en mesure de zoomer sur une photo d'une simple pression du doigt.Le lecteur d'empreinte digitales et les capteurs photos seraient alors directement insérés à l'écran ! Le bouton home du Galaxy S8 disparaîtrait et serait également intégré à l'écran. Les touches de volume et d'alimentation du smartphone seraient aussi supprimées et deviendrait tactiles. Enfin, comme l'iPhone 7, le Galaxy S8 pourrait ne pas avoir de prise jack (voir).