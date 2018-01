Smartphones Samsung : le top 10 des téléphones de la marque

10. Samsung Galaxy J7 (2017)

9. Samsung Galaxy J5

8. Samsung Galaxy A3 (2017)

7. Samsung Galaxy S6

6. Samsung Galaxy S8+

5. Samsung Galaxy A5 (2017)

4. Samsung Galaxy S6 Edge

3. Samsung Galaxy S8

2. Samsung Galaxy S7

1. Samsung Galaxy S7 Edge

Modifié le 03/01/2018 à 16h40

Avec son écran de 5,5 pouces, le, joue dans la cours des grands écrans. A ne pas confondre tout de même avec le Galaxy Note car les performances sont loin d'être les mêmes. Avec ses caractéristiques modestes, il reste parfaitement dans la lignée du reste de la gamme J, les petits budgets de la marque.Les performances du smartphone bénéficient d'une puce Exynos 7870, comparable à un Snapdragon 625. Si le modèle 2016 était décevant par la qualité de son écran, Samsung a su corriger le tir sur la version 2017 avec une dalle 1080 px.En revanche, côté photo, on note peu d'amélioration, le rendu est correct mais reste moyen en lumière faible. On note par contre l'arrivée du capteur d'empreinte digitale et une autonomie toujours aussi intéressante.Considéré un peu comme la version « low cost » du Galaxy A5, leprésente des performances correctes. Son écran super AMOLED de 5,2 pouces présente une résolution limitée de 720p que l'on apprécierait de voir évoluer à l'image du J7. Côté design, on reste dans le tout plastique.Cette fois, le J5 a suivi les traces du J7 en adoptant une puce Exynos 7870 qui propose des performances plutôt convaincantes. En revanche, question photo, on reste dans la même lignée, même si le capteur photo avant a été amélioré.Encore une fois, l'autonomie reste l'un des points forts de ce modèle.Leest devenu une vraie référence dans le segment des smartphones de moins de 5 pouces. S'il se contente d'un écran de 4,7 pouces, celui-ci n'en demeure pas moins excellent et parfaitement intégré.Pour une utilisation du smartphone au quotidien, pas de problème. Si on regrettait l'absence de 2Go de RAM sur la version 2016, Samsung a revu sa copie cette année. On est également passé de 4 à 8 cœurs pour un smartphone plus réactif. La mémoire interne, quant à elle, n'a pas bougé avec 16 Go de capacité et un slot microSD.Pour les photos, pas de prouesses à l'horizon. Mais on note tout de même l'apparition du capteur d'empreinte digitale ainsi qu'une étanchéité IP68. Et comme le reste la gamme, le Galaxy A3 démontre une autonomie parfaitement satisfaisante.Sorti en mars 2015, lereste parmi les meilleurs modèles de la marque. Premier modèle de Samsung à opter pour un design en verre et aluminium, il intègre des composants toujours performants.Son écran 5,1 pouces QHD affiche des couleurs vives et justes pour un rendu impressionnant. D'autre part, sa résolution élevée lui permet de s'adapter assez bien à l'usage de la réalité virtuelle via le Gear VR.Lors de sa sortie, l'appareil photo était clairement en avance. Aujourd'hui, face aux S7 et S8, il est un peu à la traine, mais il offre encore de belles images. Un point faible : l'absence de port microSD, qui oblige à se contenter de la mémoire interne de 32 Go. Néanmoins, au prix où on le trouve aujourd'hui, c'est une bonne alternative.Avec son écran de 6,2 pouces, leest plutôt impressionnant. De très bonne qualité et avec une haute résolution, il offre un confort irréprochable.La puce Exynos 8895 offre de très bonnes performances, et une excellente fluidité d'utilisation. On apprécie les 64 Go de mémoire interne, d'autant que le slot microSD permet de l'étendre davantage.Pour les photos, il saisit des images de très bonne qualité et le capteur avant a été revu et amélioré pour des selfies encore plus réussi qu'avec le S7. Le scanner d'iris fait son apparition, mais il n'est pas encore tout à fait satisfaisant. De son côté, le capteur d'empreinte, bien qu'efficace, reste difficile à utiliser compte tenu de son emplacement pas forcément très bien réfléchi.Dans la lignée de son prédécesseur, leest un smartphone qui, sans offrir de surperformances, excelle dans l'essentiel. Son design soigné lui donne une esthétique qu'on aime tout particulièrement.L'écran n'évolue pas, mais reste très convaincant avec l'excellent contraste de la technologie AMOLED. Le processeur a été légèrement amélioré et les 3 Go de mémoire vive proposés offrent une meilleure fluidité par rapport à la version précédente. Ses 32 Go de stockage interne sont très appréciables, d'autant qu'ils sont extensibles par une microSD.Sans surprise, la photo reste encore à parfaire, même si l'appareil est un peu mieux travaillé que sur la version 2016. Toutefois, grâce à ses performances sans superflu et une batterie de grande capacité, l'A5 bénéficie d'une autonomie vraiment solide, et c'est sans aucun doute l'un de ses gros points forts.Il a fait beaucoup parler de lui à sa sortie grâce à son écran incurvé des deux côtés qui lui donne un design d'une grande finesse. Contrairement à son successeur, leest doté d'un écran de la même taille que la version classique, à savoir 5,1 pouces.Côté performances, on retrouve en tous points le Galaxy S6, et son appareil photo efficace dans toutes les situations.Techniquement, les bords incurvés n'ont pas grande utilité. Mais si vous appréciez aussi un smartphone pour son esthétique et son design, il est certain que vous allez aimer le S6 Edge et ses petites originalité ergonomiques.Particulièrement réussi question design, lenous en met plein les yeux. Son écran offre des performances proches de la perfection grâce à des couleurs vives et une haute résolution.La navigation est fluide, et la mémoire interne de 64Go confortable. Pas assez pour toutes vos photos ? Le S8 est aussi doté d'un slot microSD.L'appareil photo reste sur la même lignée que celui du S7, avec peu de changements ; mais qu'importe puisque ce dernier était déjà très réussi ! Le capteur avant gagne toutefois 3 Mpx, ce qui n'est pas désagréable. On note également l'apparition de l'USB-C et du scanner d'iris qui, sans être très convaincant, a le mérite d'exister. On regrette toutefois le placement un peu gênant du capteur d'empreinte.Les bords incurvés en moins par rapport à la version Edge, len'en demeure pas moins un excellent smartphone. D'ailleurs, vous l'apprécierez sans doute mieux si vous n'aimez pas les smartphones de trop grande taille : son format de 5,1 pouces est plus confortable à utiliser d'une main que les 5,5 pouces de la version Edge. La résolution QHD, les couleurs vives et les contrastes profonds de la dalle AMOLED font toujours partie des atouts de la gamme, notamment pour l'utilisation de la réalité virtuelle.À l'intérieur, les composants sont exactement les mêmes, et le S7 « classique » est encore l'un des smartphones les plus performants du moment, et surtout l'un des plus doués en photo. Question ergonomie, il est même plus agréable que son successeur.Ce qui faisait la petite faiblesse du Galaxy S6, la batterie, a été corrigée pour offrir une autonomie tout à fait satisfaisante. On apprécie également beaucoup l'étanchéité IP68.Sorti en 2016, lereste selon nous le meilleur modèle de la marque. Il offre une prise en main agréable avec son écran de 5,5 pouces etson écran incurvé qui limite l'encombrement supplémentaire.L'écran super AMOLED est superbe et les finitions sont proches de la perfection. Côté performances, rien à reprocher, l'expérience est fluide et confortable. L'autonomie est, elle aussi, au top et l'appareil photo se distingue par de très bons résultats en faible luminosité, une réactivité impeccable et une couche photo complète permettant notamment la capture au format RAW.S'il fallait lui reprocher quelque chose (quand même), ce serait l'absence d'USB-C.