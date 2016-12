Le Galaxy S8, présenté fin février ?

Un smartphone super puissant

Prêt pour la réalité virtuelle

Modifié le 23/11/2016 à 13h36

D'après des fuites chez Samsung, le Galaxy S8 devrait être présenté au World Mobile Congress en février prochain. Son prix : 850 dollars, soit 775 euros environ. L'appareil sera doté d'un processeur Snapdragon 835 de huit coeurs et disposera d'une mémoire vive de 6 Go. Quant au stockage interne, le smartphone devrait être vendu en versions 64 et 128 Go. Il sera également possible d'insérer une carte SD pour augmenter l'espace de stockage.Un lecteur d'empreintes digitales, un scanneur rétinien, ainsi que la possibilité de chargement rapide et sans contact seront également de la partie.L'écran, mesurant 5,2 pouces, devrait arriver en résolution 4K de 2 160 x 4 095 pixels, ce qui le positionnerait idéalement pour une utilisation en réalité virtuelle et augmentée.Selon les rumeurs toujours, le connecteur « jack » pour les écouteurs pourrait être supprimé au profit de USB C, une suppression douloureuse pour beaucoup déjà osée par Apple dans son iPhone 7 (voir).Le Samsung Galaxy S8 devrait fonctionner Android 7.1 ou une version plus récente.