Galaxy S8 : Samsung en prévoit 16 millions pour commencer

16 millions de Galaxy 8 pour le lancement ?

Vers un objectif de vente de 60 millions d'unités ?

Modifié le 14/02/2017 à 09h06

Les deux constructeurs jouent gros : Samsung doit faire oublier l'échec des Galaxy Note 7 dont les batteries explosaient, tandis qu'Apple doit innover le plus possible, les fans de la marque ayant été déçus par l'iPhone 7.Le site sud-coréen The Investor aurait eu vent, le 13 février 2017, des prévisions de vente de Samsung pour son nouveau smartphone haut de gamme. Des prévisions largement supérieures à celles que l'entreprise avait pour son smartphone haut de gamme de 2016, le Galaxy S7. Samsung espère sans doute que certains clients déçus par le Note 7, ou qui ont évité d'en acheter un après le scandale des batteries explosives, optent pour le Galaxy S8.De fait, le groupe a tout prévu : une campagne publicitaire diffusée dans le monde entier veut rassurer les clients sur la sécurité des batteries, afin de faire comprendre que les explosions du Note 7 n'étaient qu'une erreur de parcours. Samsung a même joué la totale transparence, dévoilant publiquement les résultats de son enquête interne sur les causes de ces explosions.Opération transparence et campagne pour rassurer ont rendu Samsung confiant dans le succès potentiel du Galaxy S8 . A tel point que le groupe prévoit d'avoir en stock 16 millions d'unités de son nouveau flagship pour le jour de son lancement, soit 40 % de plus que le nombre d'unités disponibles au lancement du Galaxy S7. La date précise n'est pas encore connue, mais la rumeur parle d'une présentation fin mars pour un lancement à la mi-avril.Le succès devrait être tel que Samsung s'est même offert le luxe d'augmenter ses prévisions de vente : le groupe sud-coréen vise désormais la barre des 60 millions de Galaxy S8 vendus, toutes versions confondues.