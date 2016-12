Le Samsung Galaxy S8 aura bien un écran sans bord

Un écran sur tout le Samsung Galaxy S8 et pas de bouton « home »

Le Samsung Galaxy S8 reporté ?

Modifié le 09/12/2016 à 15h01

Parmi les rumeurs récurrentes concernant le Samsung Galaxy S8, nouveau « flagship » de Samsung, il y a celle d'un smartphone à l'écran sans bordure. Une source de Bloomberg semble confirmer définitivement cette innovation.Selon la source de Bloomberg, la dalle de l'écran du futur smartphone haut-de-gamme de la firme sud-coréenne devrait recouvrir l'intégralité de la face avant de l'appareil. Une innovation qui devrait être à l'ordre du jour chez d'autres constructeurs, la tendance voulant la disparition des écrans ayant des bords pour un design plus épuré.Pour ce faire, Samsung opterait pour un bouton « home » dématérialisé inséré sous la dalle de verre, un peu à l'instar de la dalle tactile présente dans l'iPhone 7, avec la différence que cette dernière ne se trouve pas directement sous le verre mais bien dans une partie distincte du téléphone.Bloomberg, qui confirme également l'adoption par Samsung d'un écran OLED ainsi que la généralisation des écrans incurvés du type de ceux embarqués sur les modèles « Edge » de ses s6 et s7, semble toutefois avoir une mauvaise nouvelle pour les amateurs de la marque. Samsung pourrait retarder la commercialisation de son nouveau smartphone.Le groupe vise toujours une mise sur le marché pour mars 2017 après une présentation en début d'année, mais les explosions des Galaxy Note 7, dont le défaut viendrait du design, conduirait Samsung à effectuer des tests de résistance plus poussés, afin d'éviter le même écueil. Le rappel du Galaxy Note 7 et les pertes liées à l'événement se chiffreraient aux alentours de 6 milliards de dollars pour le groupe.