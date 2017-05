OnePlus 5 : on en voit la couleur !

Le OnePlus 5 embarquera une caméra de très haute qualité

Une puce très puissante et une batterie performante

Modifié le 24/05/2017 à 14h33

Les quatre coloris sont le noir, le rouge, le doré et le dégradé rose-bleu. Quant au look du prochain smartphone, le mystère reste entier. Selon des rumeurs diffusées sur le réseau social chinois Weibo, les photos fuitées avant fin avril 2017 ne seraient plus valables, OnePlus ayant opté pour un design différent.On apprend aussi que OnePlus travaillera avec le Français DxO mais il se montre discret et précise seulement que ce partenariat «». La photo est justement un domaine où OnePlus devrait exceller, avec une caméra arrière de 23 mégapixels et une caméra avant de 16 mégapixels. Le smartphone devrait embarquer un double capteur photo avec un flash intégré.Pour le reste, à en croire la fiche technique fuitée début mai 2016, le OnePlus devrait comporter 8 Go de RAM et 65 Go de mémoire interne, certaines rumeurs suggérant jusqu'à 128 Go de mémoire. Selon toute vraisemblance, le smartphone marchera sur une puce Qualcomm Snapdragon 835, ce qui en fera un des téléphones les plus puissants. Mais la partie qui devrait étonner le plus les fans est sa batterie 4 000 mAh, qui devrait tenir deux jours sans recharge.Et si la caméra sera puissante, l'écran devrait être lui aussi très performant : toujours selon les rumeurs, OnePlus aurait prévu des écrans AMOLED, les mêmes qu'embarque Samsung, mais avec des bords.Son prix devrait être en conséquence : de 500 euros pour les plus optimistes à 650 euros pour les plus audacieux.