One Plus 5 : sa fiche technique fuite

Un écran Quad HD

Modifié le 05/05/2017 à 16h32

Alors que le One Plus 5 devrait être présenté avant l'été 2017, un revendeur a dévoilé la fiche technique et le prix de l'appareil sur Weibo (un réseau social chinois). D'après ses informations, l'écran Quad HD fera 5,5 pouces et affichera une résolution de 2.560 x 1.440 pixels.Le OnePlus 5 sera doté d'un processeur Snapdragon 835, de 6 Go de RAM, et de 64 à 128 Go de stockage interne. Quant à la photo, il sera doté d'un double appareil-photo et présentera un double-capteur de 12 mégapixels à l'arrière et une caméra de 8 mégapixels à l'avant. Enfin, le temps de recharge de sa batterie de 3.600 mAh sera amélioré de 26 %.A l'instar du One Plus 3, le One Plus 5 disposera d'un lecteur d'empreintes digitales. En outre, il fonctionnera sous Oxygen OS.Le One Plus 5 devrait se vendre à partir de 449 dollars (410 euros), un prix très abordable pour un smartphone haut de gamme. A titre de comparaison, le Galaxy S8 64 Go de Samsung coûte 809 euros, soit près du double du prix du One Plus 5. En revanche, le S8 présente un écran à bord incurvé, ce qui ne sera probablement pas le cas du One Plus 5.