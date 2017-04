Le prochain OnePlus aura le numéro 5 à cause de la tétraphobie

Pas de OnePlus 4 car le 4 porte malheur

Les caractéristiques du OnePlus 5

Le constructeur chinois OnePlus, dont le dernier smartphone était le OnePlus 3, s'est donc retrouvé à devoir faire un choix : adopter la suite logique des chiffres ou bien se conformer aux superstitions chinoises.La rumeur courait depuis quelques temps et a été confirmée vendredi 14 avril 2017 : le prochain smartphone de chez OnePlus ne s'appellera pas OnePlus 4 mais OnePlus 5. Le constructeur a décidé de sauter un chiffre et pas n'importe lequel : le 4, qui en Chine et dans une bonne partie de l'Asie, porte malheur à cause de la prononciation très proche entre le numéro 4 et le terme signifiant mort.C'est ce qu'on appelle la tétraphobie (littéralement la "peur du 4") qui est très ancrée dans la tradition asiatique, surtout en Chine, au Japon et en Corée. On remarquera, par exemple, que Samsung n'avait pas suivi cette logique puisque le Galaxy S4 existe depuis avril 2013. Mais on pourrait tout à fait imaginer Apple faire sauter pour son iPhone le nombre 13 censé porter malchance dans la culture occidentale (sauf en Italie où c'est le 17 qui est malchanceux) et qui est absent, par exemple, des rangées des sièges d'avion.Outre le nom, confirmé, de OnePlus 5, le dernier-né des smartphones de OnePlus a de quoi rivaliser avec les meilleurs smartphones haut-de-gamme pour un prix largement inférieur : moins de 500 euros.Il devrait en effet disposer d'un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, 8 Go de RAM et, selon GSMArena , d'un appareil photo de 23 Mpx à l'avant et 16 Mpx à l'arrière ainsi qu'une mémoire de stockage allant de 64 à 256 Go. Rien n'est toutefois encore sûr : le OnePlus 5 ne devrait être dévoilé qu'à l'été 2017.