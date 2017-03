OnePlus officialise la sortie du OnePlus 3T Midnight Black

L'édition spéciale du OnePlus 3T séduit les internautes

OnePlus 3T Midnight Black : tout le monde ne pourra pas l'acheter

Modifié le 23/03/2017 à 10h41

Le mercredi 22 mars 2017, OnePlus a dévoilé une nouvelle édition du OnePlus 3T, le OnePlus 3T Midnight Black. Le smartphone affiche les mêmes fonctionnalités que la version originale : un Snapdragon 821, un écran 5,5 pouces Full HD AMOLED, 6 Go de RAM et un port USB Type-C.La nouveauté tient dans le coloris du modèle : un noir mat, jugé très élégant par les internautes. OnePlus a décidé de proposer cette nouvelle version du OnePlus 3T après que de nombreux clients ont exprimé leur souhait qu'un modèle noir soit créé «» a déclaré Pete Lau, le PDG de OnePlus.Le OnePLus 3T, qui coûtera 479 dollars, sera vendu dès ce vendredi 24 mars 2017 à midi (heure avancée de l'Est) en exclusivité sur le site du e-commerçant Hypebeast.Mais les internautes impatients d'acquérir le précieux modèle risquent d'être déçus : seuls 250 OnePlus 3T Midnight Black seront mis en vente. Néanmoins, OnePlus a affirmé avoir prévu de mettre en vente des modèle supplémentaires sur son propre site en ligne, mais n'a pas encore annoncé de date précise. Les acheteurs malchanceux de ce vendredi devront donc prendre leur mal en patience...