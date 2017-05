Le One Plus 5 sera-t-il plus performant que le Galaxy S8+ ?

6 687 points sur Geekbench

Modifié le 12/05/2017 à 17h58

Avec le One Plus 5, le marché tient peut-être sonAlors que de plus en plus d'images circulent sur les réseaux sociaux du futur One Plus, les rumeurs enflent aussi sur les performances du dernier né du fabricant chinois. GSMArena vient ainsi de publier des documents révélant les résultats du OnePlus 5 sur Geekbench. Et la prestation est plutôt impressionnante : en mode multicoeurs, le OnePlus décroche le score inédit de 6 687 points, alors que le dernier né du coréen Samsung, le Galaxy S8+ plafonne à 6 375 points. Soit un différentiel de performance de l'ordre de 5 %.En mode simple cœur en revanche, le smartphone coréen repasse de peu devant le chinois, avec 1 978 points, contre 1 963 points. Pas vraiment de quoi rougir, donc. On nuancera les excellentes notes du One Plus 5 en rappelant qu'il s'agit pour l'heure d'une fuite, en attendant un test public définitif. En rappelant aussi que Geekbench est un test purement CPU, qui ne mesure que les possibilités de calcul du processeur.Le One Plus 5 devrait être présenté en juin avant une sortie cet été. Il devrait embarquer un Snapdragon 835, le même processeur que les modèles de Samsung. La batterie devrait être sensiblement plus performante que les précédents modèles de One Plus, avec 3 600 mAh.Vous pourrez compter aussi sur 8 Go de RAM et un stockage énorme de 256 Go. Côté design, on devrait garder un corps entièrement métallique, pour un écran full HD de 5,5 pouces.