Pas de prise minijack sur le OnePlus 5 ?

Adieu minijack ? Bonjour double capteur !

Hausse des prix en vue

Modifié le 19/05/2017 à 14h25

Des images qui font parler. Révélées par le site web Priceraja, trois photos circulant sur le web chinois permettent d'en savoir plus sur le prometteur. Avant d'évoquer ce que l'on voit sur ces photos, on s'interroge d'abord sur ce que l'on ne voit pas : sur la photo ci-dessous montrant la tranche inférieure du smartphone, la prise minijack d'entrée audio brille en effet par son absence. OnePlus l'aura-t-il placée sur la tranche supérieure ? On l'ignore, mais ce détail interpelle.Ce que l'on voit en revanche : une coque en métal brossé et une ergonomie classique avec interrupteur latéral d'un côté, touches de volume et bouton de mise sous tension de l'autre. Une confirmation également : le double capteur photo disposé verticalement et enserrant le flash sera la grande innovation du futur OnePlus 5. Capteurs qui seront réglés par le français DxO, réputé pour ses appareils miniaturisés et connectés de qualité professionnelle. Un partenariat mis en avant par OnePlus pour s'imposer auprès des amoureux de photographie.Côté performances, ledisposera d'un écran AMOLED QHD de 5,5 pouces, et embarquera le désormais classique processeur Snapdragon 835, qui équipe pratiquement tous les smartphones haut de gamme de cette génération, couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive. L'espace de stockage devrait démarrer à 64 Go.En revanche, OnePlus romprait avec sa politique tarifaire traditionnellement offensive. La rumeur fixe le tarif de sortie du OnePlus 5 aux alentours de 650 dollars, soit légèrement en-dessous des modèles les plus chers du segment. A confirmer.