Galaxy A3, A5 et A7 : les nouveaux smartphones Samsung se dévoilent

Samsung Galaxy A3 et A5 version 2017

Samsung Galaxy A7

Modifié le 02/01/2017 à 18h13

Samsung profite donc du CES pour présenter les derniers Galaxy A3, A5 et A7 qui entrent dans son catalogue, en catégorie milieu de gamme pour cette année 2017. Ces trois modèles prennent lieu et place des anciens modèles 2016 qui portaient, eux aussi, le même nom. Le Samsung Galaxy A3 version 2017, par rapport à la version 2016, possède toujours un écran 4,7 pouces HD Super AMOLED. Côté processeur : il s'agit d'un Exynos 7870 cadencé à 1,6 GHz. Avec en tout, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. L'appareil photo possède 13 mégapixels avec, en façade, un capteur de 8 mégapixels. Du côté de la batterie (2 350 mAh), elle pourra être rechargée par le port USB Type-C. Samsung étendant donc ainsi sa nouvelle connectique pour cette nouvelle année 2017 aux appareils de moins de 350 euros.Le modèle Samsung Galaxy A5 a vu sa batterie augmenter, passant de 2 900 mAh à 3 000 mAh, par rapport à sa version 2016, avec un chargement rapide par le port USB Type-C. L'écran reste lui aussi inchangé : il s'agit d'un 5,2 pouces Super AMOLED Full HD, soit une densité de 424 pixels par pouces. Côté processeur, on passe d'un Exynos 7580 à un Exynos 7880. Peu de changements, mais la nouveauté provient du graphisme. Le Mali-T830 à 3 cœurs remplaçant le Mali-T720 à 2 cœurs.La mémoire est quant à elle doublée : elle passe de 16 à 32 Go de stockage et de 2 Go de RAM à 3 Go. Un port microSD est toujours disponible pour étendre le stockage jusqu'à 256 Go. L'appareil photo restera sans doute inchangé, mais en façade, il devrait être nettement amélioré.Avec un design tout en rondeurs, il sera résistant à l'eau. Il s'agit d'une phablette équipée d'un écran de 5,7 pouces Full HD, d'n processeur Exynos 7880, le même que le Galaxy A5 (2017), cadencé à 1,9 GHz, avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. La batterie affiche une capacité de 3 600 mAh, ce qui devrait assurer une très bonne autonomie au smartphone. Comme c'était déjà le cas l'an dernier, le Galaxy A7 version 2016, tout comme la version 2017, ne devrait pas être commercialisé en France.Les Samsung Galaxy A3 et A5 seront disponibles dès le mois de février en France. Les prix annoncés en Europe sont respectivement de 329 et 429 euros. Le Galaxy A5 (2017) sera commercialisé sous Android 6.0 Marshmallow, avec sans doute une mise à jour prévue vers Android 7.0 Nougat.