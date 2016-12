Le prix du Samsung Galaxy S8 ? plus de 900 euros !

Le Samsung Glaaxy S8 20 % plus cher que le S7 ?

Un Samsung Galaxy S8 plus cher que l'iPhone ?

Modifié le 20/12/2016 à 15h35

Si on ne connaît pas les caractéristiques du futur smartphone de Samsung, ni même sa date de sortie, la rumeur la plus insistante parlant d'avril 2017 mais sans confirmation aucune de la part du constructeur, on espère que l'attente vaudra le coup. Surtout si le prix estimé par Goldman Sachs pour le smartphone s'avère être la réalité.La banque d'affaires Goldman Sachs a demandé à ses analystes d'estimer le prix de vente du futur smartphone haut-de-gamme de Samsung et les analystes sont arrivés à une conclusion qui ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde : le prix de vente du Samsung Galaxy S8, lors de sa sortie, pourrait être entre 15 % et 20 % plus élevé que celui du Galaxy S7 au moment de sa sortie.C'est en tout cas ce que rapport le site coréen ChoiceNew s qui cite des experts de la banque d'affaires et qui nous permet d'avoir un aperçu du prix de vente du futur flagship du constructeur : sachant que le Galaxy S7 affichait un prix de 750 euros lors de sa sortie, les prévisions de Goldman Sachs placent le prix de vente du Samsung Galaxy S8 dans une fourchette comprise entre 860 euros et 900 euros pour le modèle standard.Si les prévisions de Goldman Sachs se réalisent, cela pourrait signifier un changement de stratégie radical pour Samsung. Le prix de son smartphone haut-de-gamme s'était toujours aligné sur celui de son principal concurrent, Apple, dont l'iPhone 7 standard affiche 769 euros. En lançant un smartphone plus cher, Samsung pourrait risquer gros.Surtout qu'une fois toutes les options choisies, le Galaxy S8 pourrait afficher un prix supérieur à 1 000 euros. L'iPhone 7s avec une mémoire de 256 Go, le plus cher de tous, affiche un prix de 1 129 euros. La marque Samsung va-t-elle annoncer un smartphone plus cher que l'iPhone ?