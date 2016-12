Samsung : 2 smartphones pliables en 2017 ?

Deux smartphones pliables pour Samsung

Un smartphone qui se plie sur lui-même ?

Modifié le 12/12/2016 à 15h57

Cette rumeur serait sur le point de devenir réalité, à en croire les informations d'. Le premier à ouvrir le bal des smartphones pliables serait alors Samsung et ce, dès 2017 avec deux modèles distincts.La volonté du géant sud-coréen de créer un smartphone pliable ne date pas d'hier mais, jusqu'à présent, ce n'était rien de plus qu'une rumeur persistante : personne ne pouvait dire si le groupe allait effectivement lancer des smartphones pliables ou non... et surtout en quoi ils consisteraient. Le journal coréensemble avoir réussi à capter des informations un peu plus précises.En 2017, en parallèle de la sortie du très attendu Samsung Galaxy S8 qui aura la lourde tâche de faire oublier l'échec, autant commercial que technologique, du Galaxy Note 7 , Samsung aurait l'intention de lancer deux smartphones pliables très différents l'un de l'autre. L'un des projets serait d'ailleurs ultra-innovant.Selon ETNews, Samsung a dans ses cartons deux smartphones qui risquent bien de changer la donne. Le premier serait une sorte de tablette pliable : il disposerait de deux écrans distincts qui se plieraient l'un sur l'autre au centre, à la façon d'un livre. Une nouveauté, donc, mais qui n'a pas vraiment de quoi créer une surprise. La technologie, en soi, n'est pas disruptive mais avoir un « smartphone-livre » pourrait ouvrir de nouvelles possibilités d'utilisation.Le second projet de Samsung, par contre, pourrait bien devenir mythique. Selon ETNews, Samsung pourrait dévoiler, dès 2017, un smartphone qui se plierait sur lui-même doté d'un écran réellement pliable. Du jamais vu dans le secteur, du moins à l'échelle de la commercialisation.Reste à voir si la rumeur se confirme, si Samsung osera vraiment franchir le pas en 2017 et si ces smartphones d'un nouveau genre sauront répondre à l'attente qui les entoure.