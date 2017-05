L’Art, dernier bastion de l’humanité face à l’IA

50 % des jobs vont disparaître

Vive les professions de "l'amour"

Modifié le 24/05/2017 à 17h13

Selon lui, un revenu de base sera indispensable pour soutenir la raréfaction de l'emploi.Thème central de la campagne de l'ex-candidat PS à la présidentielle Benoît Hamon, la raréfaction du travail du fait de l'automatisation de nombreuses tâches dans la société est un sujet qui suscite de nombreuses réflexions.A la question : que feront tous ceux qui perdront leur emploi dans les 20 prochaines années ? L'ancien de chez Google et Microsoft Kai-Fu Lee a une réponse : des activités artistiques. C'est encore selon lui l'un des rares domaines dans lequel l'humanité conserve une supériorité sur l'intelligence artificielle.D'après les projections de Kai-Fu Lee, 50 % des emplois occupés par des personnes seront concurrencés voire remplacés par des machines. Les métiers nécessitant peu de réflexion devraient être les premiers concernés. Lee cite en exemple les métiers de l'accueil, de l'industrie, puis viendront ensuite les professions du chiffre : banquier, trader, assureur, etc.En revanche, l'IA ne devrait pas de sitôt nous concurrencer dans les domaines créatifs et artistiques. Les tentatives de la Tech à faire faire de la musique ou des images artistiques à des IA n'ont, pour l'heure, pas été concluantes. Devraient donc résister les professions liées à la mode et toutes les professions impliquant de l'empathie, les ?métiers de l'amour? selon Kai-Fu Lee : guides touristiques, barman, concierge. Des métiers qu'il faudra peut-être soutenir pense-t-il, avec un revenu de base. En outre, il inclut dans cette liste des métiers de l'empathie, les professions médicales : les patients préfèreront toujours apprendre ce qu'ils ont de la bouche d'un être humain que d'une machine.