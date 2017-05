Disney dépose un brevet pour des robots humanoïdes

Un squelette, des muscles, un système nerveux...

Des prototypes déjà testés

Modifié le 05/05/2017 à 09h35

Encore un pas franchi vers des robots dotés de capteurs sensoriel.Le groupe Disney Enterprises a déposé en février aux Etats-Unis un brevet pour des robots "huggers" susceptibles de vous prendre dans leurs bras. L'intitulé du brevet est le suivant : Disney parle de "".La description est sans doute plus parlante : il s'agirait de robots bâtis sur une armature rigide, à l'exception d'espaces vides remplis de liquide, de membranes flexibles et de capteurs de pression. Bref, une structure musculaire et nerveuse articulée sur un squelette singeant le corps humain. Une fois activé, l'humanoïde de Disney aurait la capacité étonnante de pouvoir vous prendre dans ses bras.Les inventeurs de Disney auraient déjà testé des prototypes de ce robot "hugger" que l'on pourrait donc voir, un jour, arpenter les allées des parcs d'attractions du groupe pour des câlins improvisés avec les visiteurs. Remplaceront-ils les valeureux étudiants qui, chaque jour, endossent les costumes des personnages vedettes de Disney ? Le groupe ne le précise pas. Peur aussi de vous faire broyer par la force potentiellement herculéenne du robot ? Disney décrit dans son brevet qu'il serait opéré par un "contrôleur", dont on ignore s'il sera humain.Les recherches en robotique explorent avec grand intérêt ce domaine de la chair artificielle et des capteurs sensoriels, qui pourraient prochainement équiper les robots. Car les applications possibles dépassent largement le cadre des parcs d'attraction et des câlins avec des humanoïdes. Un pont doté d'une telle technologie pourrait parfaitement "ressentir" d'éventuels dysfonctionnements. Et ce n'est qu'un exemple...