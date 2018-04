Jumeler des smartphones en guise d'enceintes, c'est pour bientôt !

Le smartphone, cette enceinte que vous possédez sans le savoir

Lire simultanément un même fichier audio sur plusieurs terminaux, un défi technologique de taille

Modifié le 13/04/2018 à 16h34

Google vient de breveter une technique permettant de jumeler entre eux plusieurs smartphones se trouvant à proximité, pour y écouter la même musique simultanément.Vous le savez sans doute déjà, les brevets accordés sont disponibles en libre consultation sur Internet, et pour les personnes désireuses de connaître les dernières inventions avant même leur réalisation, cette source constitue une mine d'or. C'est ainsi qu'on apprend que Google vient de breveter un procédé permettant de relier entre eux plusieurs smartphones pour y écouter simultanément la même musique. L'un des smartphones dans la chaîne sert d'émetteur, les autres jouent le rôle de diffuseurs.Dans le texte du brevet, Google fait valoir que même si certains ménages possèdent des enceintes pour écouter de la musique, de nombreux autres foyers n'en ont toujours pas ; en revanche, à peu près tout le monde a un smartphone. De plus, les enceintes présentent le défaut de ne pas être portatives, elles ne peuvent pas être aisément utilisées lors de sorties (pique-niques par exemple).Se servir d'un smartphone pour écouter de la musique est certes banal, mais lorsqu'il s'agit d'écouter de la musique à plusieurs sur plusieurs terminaux différents, la tâche devient beaucoup plus compliquée. Pour une expérience d'écoute « sans coutures », les haut-parleurs doivent être parfaitement synchronisés. Et c'est là que cela devient compliqué, car la transmission de données (que ce soit via Bluetooth ou autre) n'est pas immédiate. Ainsi, il y aura toujours des millisecondes de retard... Ce qui peut transformer la musique en une cacophonie !Jusqu'ici, pour permettre une écoute simultanée sur plusieurs enceintes, les fabricants d'enceintes intelligentes (Amazon, Apple, Google) les forçaient à se connecter au fichier audio original sur leur service d'écoute en ligne (Amazon Music, Apple Music, Google Play Music), et le problème était réglé. Mais cela nécessite forcément que chacune des enceintes soit connectée à Internet. Réussir à se défaire de cette contrainte est un grand défi pour les industriels. Apparemment, Google pourra bientôt nous offrir une telle possibilité !