iOS 11.4 est sorti (mais seulement pour les développeurs)

Classkit et Schoolwork, principales nouveautés

Un iPhone plus léger avec Messages sur iCloud

Modifié le 03/04/2018 à 15h36

intègre déjà quelques nouveautés pour Messages et Homepod, notamment.Ce sera la prochaine grosse mise à jour du système 100 % tactile d'Apple : iOS 11.4 est déjà disponible à l'essai pour les développeurs. Il intègre plusieurs nouveautés, les plus importantes et les plus visibles ayant un rapport avec l'éducation. C'est un domaine classé prioritaire par Apple, qui est très en retard face à Google et ses Chromebook bon marché.Rien d'étonnant, donc, à découvrir dans iOS 11.4 la présence de, l'application basée sur lequi permettra à un enseignant de donner des devoirs à la maison à ses étudiants et de suivre leur progrès directement sur iPad. iOS 11.4 intègre également, l'interface de programmation maison d'Apple pour toutes les applis tierces dédiées à l'éducation.Autre nouveauté repérée par les développeurs ayant pu manipuler: le retour de Messages sur iCloud. Apparu brièvement sur 11.3 avant de disparaître, cette fonctionnalité va permettre de stocker en ligne vos conversations en format iMessage dans iCloud, d'y accéder depuis tous vos appareils Apple connectés tout en libérant de la place sur votre iPhone.Attendu également, AirPlay 2 corrigeant les petits problèmes de latence d'Airplay ; et un support stéréo pour Homepod via l'appairage sur un même appareil de deux enceintes distinctes. Cela nécessitera une mise à jour de l'Homepod lui-même, qui n'est pas encore disponible.