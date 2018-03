iOS 12 : priorité à la stabilité, l’innovation attendra iOS 13

Patience est mère de toutes les vertus

Présentation en juin

iOS 12 proposera notamment une meilleure intégration de Siri, de nouveaux Animojis, le multijoueur pour certains jeux en réalité augmentée et un contrôle parental plus poussé.Ne pas confondre vitesse et précipitation. Pour la prochaine version d'iOS, Apple veut avant tout faire taire les critiques sur l'instabilité réputée de l'actuelle version 11. C'est le premier message qu'aurait délivré aux salariés d'Apple, fin février, Craig Federighi, vice-président en charge d'iOS et de macOS. Le nom de code d'iOS 12 en interne est d'ailleurs évocateur : Peace, comme une incantation à retrouver la sérénité.Cela commence par prendre le temps de bien faire les choses. Ainsi, le rythme de passage d'une version à une autre va passer à deux ans. iOS 12 cette année, iOS 13 en 2020, donc. Priorité à la stabilité, et à la correction du plus grand nombre de bugs avant la sortie. Plusieurs innovations feront tout de même leur apparition dans iOS 12.Selon Bloomberg, iOS proposera de nouveaux paramètres de contrôle parental pour promouvoir la, la santé numérique, comme dit Apple. Les parents pourront ainsi savoir combien de temps exactement leur enfant a passé sur leur iPad ou leur iPhone. Les écosystèmes iOS et macOS vont être rapprochés. Ainsi, le nouvel iPad Pro supportera les Animojis. Ceux-ci vont être améliorés : nouveaux menus, nouveaux personnages et possibilité de les utiliser dans FaceTime.De nouvelles options vont arriver pour la fonction « Ne Pas Déranger ». L'application Bourse va être rénovée, et Siri va être mieux intégrée dans la recherche Spotlight. Une nouvelle interface va être déployée pour l'importation des photos sur un iPad. Il sera enfin possible de jouer à plusieurs à des jeux en réalité augmentée. Cette nouvelle version d'iOS devrait faire sa première sortie publique le 4 juin, à l'Apple Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC), la conférence annuelle des développeurs d'Apple. La diffusion au public d'iOS 12 est programmée pour septembre.