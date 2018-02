Android P : l’OS anti-iOS de Google ?

Une demande des fabricants

Google Assistant partout avec Android P

Modifié le 13/02/2018 à 14h02

Android P permettra également aux développeurs d'intégrer Google Assistant.Pour la prochaine grande révision d'Android, Google abandonne les derniers scrupules vis à-vis d'Apple et va donner ce qu'ils attendent aux constructeurs : la possibilité d'imiter sans complexes l'une des innovations controversées de l'iPhone X, la fameuse "notch", l'encoche dans la partie supérieure de l'écran. C'est dans cette encoche qu'Apple a logé les composants de reconnaissance faciale rendant possibles le FaceID et les fameux Animojis.Plusieurs constructeurs, en tête desquels Huawei et Samsung, plaidaient pour l'intégration logicielle par Google dans Android P de ces fonctionnalités en natif dans son OS pour mobile. Plusieurs modèles récents sous Android possèdent déjà une Notch : c'est par exemple le cas de l'Essential Phone développé par l'ancien patron d'Android, Andy Rubin.Autre nouveauté que proposeraselon l'agence Bloomberg qui livre ces informations : la possibilité, pour les développeurs, d'intégrer dans leurs applications les fonctionnalités de recherche et de commande vocale de Google Assistant, le Siri de Google. Cette intégration plus poussée permettra à Google de renforcer ses positions face à Alexa d'Amazon, qui domine le marché américain des enceintes connectées.Avec cette refonte en profondeur, Google espère bien inciter les possesseurs d'iPhone à basculer vers son OS. En interne, Google l'appelle d'ailleurs "", dans la grande tradition des noms de desserts que la compagnie a toujours donnés à ses différentes générations d'OS. La dernière mise en ligne Oreo va d'ailleurs se trouver un nouveau nom, Oreo étant protégé par le droit d'auteur...