iPhone iOS 11.3 : la gestion de la batterie est enfin là

L'iPhone 5s est encore compatible avec iOS 11.3

29€ pour remplacer la batterie fatiguée d'un iPhone

Modifié le 30/03/2018 à 15h19

Votre iPhone vous paraît lent depuis des mois ? Vous allez peut-être réviser votre point de vue avec l'arrivée d'iOS 11.3. Disponible pour tous les iPhone à partir du 5s, et pour les iPad à partir de l'iPad mini 2 (et de l'iPad Air), la dernière version du système d'exploitation d'Apple ajoute une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs : le contrôle précis de l'état de la batterie.Cette fonctionnalité ajoutée à iOS dans les versions béta de iOS 11.3 découle directement de la polémique déclenchée par les benchmarks prouvant que certains iPhone étaient volontairement ralentis par le système.Accusé un temps d'obsolescence programmée , Apple s'était défendu en expliquant qu'au contraire, le ralentissement du processeur visait à prolonger la durée de vie du téléphone, en augmentant l'autonomie de la batterie d'un côté, et en évitant que le téléphone ne s'éteigne à certains moments critiques quand le processeur est fortement sollicité. Cas d'école : le lancement de l'appareil photo et le démarrage d'une capture vidéo pouvait déclencher l'extinction brutale du smartphone chez certains utilisateurs. Toujours à cause d'une batterie à bout de souffle.Désormais, dans iOS 11.3, une fois que vous aurez réalisé la mise à jour, vous pourrez accéder à un nouvel outil intégré au menu Batterie des préférences système de l'iPhone. L'onglet (en version bêta) permet d'afficher les performances de la batterie, c'est-à-dire sa capacité, comparée à une batterie neuve. Elle sera indiquée en pourcentage.En dessous d'un certain seuil, le système proposera de réduire le cycle du processeur pour augmenter l'autonomie de la batterie, et éviter les extinctions intempestives. Si l'appareil s'est déja éteint, avant que vous n'accédiez à ce menu, cette option sera cochée, mais il sera toujours possible de la désactiver manuellement.Pour mémoire, Apple a accepté de procéder au remplacement des batteries des iPhone dont l'outil de diagnostic (celui des Apple Store, pas de l'iPhone) annoncera qu'elle est fatiguée. Le coût de ce remplacement est proposé au prix forfaitaire et plutôt attractif de 29€.