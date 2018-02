Le HomePod laisse des traces sur les meubles

Votre HomePod laisse des traces ? Apple conseille de nettoyer plus souvent votre table !

Apple fait une belle marge sur les HomePod

Modifié le 15/02/2018 à 16h47

Il suffit qu'unfonctionne une quinzaine de minutes posé sur un plan de travail en bois huilé pour qu'apparaisse une marque blanche de forme circulaire.Si vos meubles sont en bois huilé, le HomePod d'Apple n'est peut-être pas fait pour votre logement. Comme l'ont révélé TheWireCutter et Pocket-lint au cours de leurs tests, posé sur certains plans de bois huilé, le HomePod laisse une marque blanche très visible en à peine un quart d'heure. Apple s'est empressé de réagir en mettant à jour la notice sur son site Internet. «», peut-on lire dans la nouvelle version de la notice.Apple précise également que souvent, ces traces disparaissent d'elles-mêmes en quelques jours. Si ce n'est pas le cas, la surface doit être nettoyée avec un tissu sec ou humide. Et si les traces persistent, la surface doit être nettoyée suivant la méthode conseillée par le fabricant du meuble. Sans attendre la réaction d'Apple, sur Twitter, une solution plus efficace a été trouvée : offrir à votre HomePod des « chaussettes » Cette information tombe le jour même où le cabinet TechInsights, spécialisé dans l'analyse des composants électroniques, sort son analyse du HomePod. Selon ses informations, dont Bloomberg a pris connaissance et qu'il diffuse, Apple réalise une marge de 39 % sur la vente de chaque HomePod. Concrètement, un HomePod vendu 349 dollars lui coûte 216 dollars à fabriquer. À noter qu'il s'agit uniquement du coût des composants, les coûts liés à la R&D, la main-d'œuvre et la commercialisation n'entrant pas dans le décompte.Dans le détail, TechInsights esime le coût des composants liés au son (micros, woofer...) à 58 dollars. La partie supérieure où Siri s'affiche et d'autres petits composants similaires sont estimés à 60 dollars. S'y ajoutent le coût du processeur A8 (25,50 dollars) et celui de l'extérieur du HomePod (25 dollars).TechInsights note par ailleurs que les concurrents d'Apple peuvent se permettre de réaliser des marges plus importantes : selon le cabinet, Google se réserverait 55 % sur la vente de ses Google Home, tandis que la vente des Amazon Echo réserverait à son fabricant une marge confortable de 66 %.