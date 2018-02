Les HomePod d'Apple seront compatibles avec... Apple !

Que vous ayez une collection de musique ou pas, le HomePod vous offre une écoute en haute qualité

Apple HomePod : les adeptes d'Android sont priés de s'abstenir !

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Le principal enseignement de cette fiche technique : sur les HomePod, vous ne pourrez pas écouter tout ce que vous voulez.La date de sortie des enceintes intelligentes HomePod approche à grands pas. À une semaine du lancement des ventes, il fallait s'y attendre, Apple nous apprend que pour écouter de la musique sur ces appareils, il faudra déjà avoir un pied dans l'écosystème d'Apple. Concrètement, les HomePod pourront fonctionner avec un abonnement Apple Music, par exemple. Pour rappel, il s'agit du service d'Apple pour l'écoute de musique à volonté, moyennant 9,99 euros (abonnement individuel) ou 14,99 euros (abonnement familial). Cette option apparaît comme la moins « encombrante » (pas besoin de télécharger des fichiers) et la plus flexible (les prélèvements sont mensuels, et on peut résilier l'abonnement à tout moment). À défaut d'abonnement Apple Music, on pourra utiliser les HomePod pour écouter des chansons achetées préalablement sur iTunes.Bonne nouvelle pour ceux qui ont une collection importante de musique en mp3, quelle que soit sa provenance : la fonctionnalité iTunes Match marchera également avec les HomePod. iTunes Match, lancé en 2011, est un service qui identifie les fichiers musicaux que vous avez importés dans votre bibliothèque iTunes depuis votre ordinateur (ou depuis des CD, pour ceux qui en ont toujours), et qui vous trouve les mêmes morceaux dans la bibliothèque iTunes. Moyennant les 25 euros par an que coûte iTunes Match, vous pouvez les écouter comme si vous les aviez achetés sur iTunes. C'est tout le principe d'iTunes Match : ne pas vous faire payer une nouvelle fois les chansons que vous avez déjà achetées, que ce soit chez Apple ou ailleurs.Avec les HomePod, vous pourrez également écouter des podcasts... contenus dans la bibliothèque de podcasts d'Apple, bien entendu. Sinon, la radio Beats 1 Live Radio, lancée en juin 2015 et dont Apple est propriétaire, sera également disponible.Si jamais vous voulez écouter quelque chose d'une source vraiment différente (un mp3 ou une vidéo trouvée sur Internet ou encore une application tierce comme Google Play Music, Spotify ou Pandora), vous pourrez toujours utiliser la fonctionnalité AirPlay... depuis un autre appareil Apple (iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac) bien évidemment ! Pour paramétrer les HomePods après leur achat, un iPhone ou un iPad fonctionnant sur iOS 11 au moins est de toute façon nécessaire.En somme, le HomePod intéressera les personnes qui baignent déjà dans l'écosystème Apple, qui apparaît assez vérouillé. Ajoutons que le courant passe beaucoup mieux dans l'autre sens : Apple Music peut être écouté sur Google Home et Amazon Echo via Bluetooth tout simplement.