Honor MagicBook : MacBook est-ce toi ?

Une ressemblance seulement externe

Disponible en Europe ?

Modifié le 20/04/2018 à 16h46

Honor lance son premier ordinateur portable, mais celui-ci ressemble à s'y m'éprendre à un certain modèle de la pomme.C'est lors de la conférence du 19 avril en Chine que Honor faisait la surprise de dévoiler quelque chose de nouveau pour le constructeur de smartphone, à savoir le lancement d'un ordinateur portable. La marque chinoise décide en effet de se lancer sur le marché de l'ultraportable avec un produit ressemblant trait pour trait au Macbook d'Apple si l'on n'y prête pas attention. Mais la ressemblance n'est qu'externe et le plagia n'est que visuel.L'ordinateur possède un écran IPS LCD de 14 pouces en définition Full HD et non tactile. La luminosité max est plutôt basse, 250 cd/m², contraste 800:1. Il pèse 1,47kg avec une épaisseur de 15,8mm et dispose également d'un lecteur d'empreinte.Deux processeurs sont disponibles pour le MagicBook, Intel Core i5-8250U(1,6 GHz pour 3,4 GHz en Turbo) ou Intel Core i7-8550U(1,8 GHz pour 4 GHz en Turbo) ainsi que la possibilité de choisir entre 4 ou 8 Go de RAM. L'ultraportable possède une belle autonomie puisque le fabricant affirme qu'il serait possible de l'utiliser entre douze et treize heures sur une même charge (batterie 57,4 watts). Les deux versions du MagicBook possèdent un GPU Nvidia GeForce MX150 avec 2 Go de mémoire GDDR5. Il dispose d'une capacité de stockage SSD de 256 Go. L'un de ses points forts est la présence de 4 haut-parleurs certifiés Dolby Atmos. Mais on note l'absence d'un port SD.Pour l'instant le MagicBook n'est disponible qu'en Chine et rien n'a été indiqué par la filiale d'Huaweï quant à sa commercialisation en Europe. Il faudra attendre le mardi 15 mai lors de la conférence de Honor à Londres pour avoir plus d'informations. L'occasion d'en apprendre plus aussi sur le Honor 10, nouveau smartphone de la marque.Le MagicBook est donc disponible entre 4.999 yuans (640 euros) et 5.699 yuans (750 euros) suivant le modèle choisi. Ce qui en fait un bon concurrent au MacBook de la pomme et un bon choix pour les personnes voulant acheter un ultraportable. Et vous le nouveau produit d'Honor vous intéresse?