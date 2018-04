Honor 10 : la caméra aura la détection multi-scènes

Segmentation d'image sémantique

Coque caméléon

Modifié le 16/04/2018 à 14h42

Un algorithme sera capable de distinguer les différentes zones lumineuses d'une image, et de les traiter séparément, pour un rendu global optimal.Il arrive, et devrait intéresser les amateurs de photo au smartphone. Le futur Honor 10 n'entend pas se laisser distancer par la concurrence dans ce domaine. Selon les dernières informations distillées sans doute par le constructeur lui-même, le Honor 10 injectera une bonne dose d'IA dans vos photos, dans le but de les rendre plus belles.Le smartphone emportera sur sa face arrière deux caméras, l'une dotée d'un capteur de 12 Mpx, l'autre de 20 Mpx. Chaque cliché pourra être traité par une fonction de détection multi-scènes. Ce mode, baptisé segmentation d'image sémantique, permettra d'appliquer des effets et des réglages appropriés à chacune des zones de l'image distinguées par l'algorithme, comme le montre la photo ci-dessous.Ainsi traitées, vos photos offriront un rendu très largement optimisé. Ce traitement segmenté des photos est rendu possible par le très puissant processeur Kirin 970 qui équipe le nouvel Honor. Développé par HiSilicon, filiale du concurrent Huawei, il marque une nouvelle étape dans le rattrapage technologique opéré par la Chine dans le domaine des microprocesseurs, par rapport à la Corée du Sud et aux Etats-Unis.Le Honor 10 devrait par ailleurs être équipé d'un écran de 5,8 pouces avec la désormais célèbre, l'encoche dans la partie supérieure de l'écran popularisé par l'iPhone. Le Honor 10 offrira 256 Go de stockage et 6 Go de RAM. La coque arrière changerait de couleur selon la température ambiante : rouge en présence de chaleur, bleu le reste du temps.