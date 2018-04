Samsung annonce deux nouveaux Notebooks

Deux modèles moins chers

Des Notebooks légers et performants

Modifié le 03/04/2018 à 12h44

Ces deux versions sont des variantes plus abordables du Notebook 7 Spin et du Notebook 9, dédiées aux joueurs occasionnels et au grand public.Lors de l'édition 2018 du CES, qui se déroulait en janvier dernier, Samsung avait présenté deux modèles, une version améliorée du Notebook 7 Spin et le Notebook 9. Ces deux ordinateurs hybrides ont finalement été commercialisés en février à des prix allant de 900 dollars pour le Notebook 7 Spin (environ 730 euros), jusqu'à 1.400 dollars pour le Notebook 9 (soit 1.050 euros).Afin de toucher un public plus large, Samsung a annoncé dans un communiqué datant du 1er avril le lancement prochain de deux nouveaux ordinateurs portables. Nommés Notebook 3 et Notebook 5, ils seront adaptés à une utilisation basique et quotidienne. On s'attend donc à ce qu'ils coûtent moins cher que les autres modèles, même si aucun prix n'a encore été annoncé.Samsung a livré quelques informations sur les caractéristiques techniques des deux PC. Le Notebook 3 sera disponible en deux versions, 14 ou 15 pouces, tandis que le Notebook 5 ne disposera que d'un modèle 15 pouces. Les deux ordinateurs déploieront un processeur Intel Core i7 de 8e génération, mais n'auront pas la même carte graphique. Le premier disposera d'une Nvidia MX110, moins puissante que la MX150 qui équipera le Notebook 5. Les options de RAM ou de stockage n'ont pas été dévoilées. Vous pouvez retrouver un tableau détaillé en bas de cette page Ces ordinateurs seront tout d'abord commercialisés en Corée du Sud courant avril et devraient atteindre le marché mondial lors du second trimestre 2018, en commençant par la Chine et le Brésil.