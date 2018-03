Samsung brevette des drones-écrans volants et autonomes

Un drone avec écran qui suit votre regard

Le brevet , obtenu le 13 février 2018, ne garantit bien évidemment pas que ce produit sera un jour proposé au grand public. Mais on imagine déjà que ces drones puissent être utilisés pour des campagnes publicitaires d'un nouveau genre.On connaissait les drones avec des caméras intégrées pour faire des prises de vues impressionnantes (et qui posent des problèmes de vie privée) ; Samsung inverse le processus et invente le drone qui vous montre des images au lieu de les capturer. Un drone-écran, en somme, qui est en mesure de suivre votre regard.Selon le brevet repéré par LetsGoDigital , le drone en question est commandé par le regard et serait donc capable d'identifier votre œil. Il aurait également des capacités de commande vocale et gestuelle ainsi qu'un GPS et du Wi-fi pour être localisé à tout moment. Mais l'innovation consiste bien en la présence d'un écran, qui plus est inclinable, pour s'adapter au mieux à la vision.Le brevet montre également la présence de divers capteurs permettant notamment au drone d'éviter les obstacles et de se reconfigurer même en plein vol. Samsung ne propose toutefois pas d'utilisation concrète de ce drone d'un nouveau type.Les drones avec écran pourraient être utilisés pour donner des informations dans des lieux publics, dans des musées ou encore des aéroports. Imaginez que vous attendiez votre avion mais que celui-ci est annoncé en retard : une flottille de drones pourrait alors s'envoler dans les couloirs de l'aéroport pour que tous les passagers soient mis au courant et ce, même s'ils n'ont pas les yeux rivés sur les écrans d'affichage.Un autre exemple d'utilisation, moins agréable, pourrait être le domaine de la publicité : alors que vous marchez tranquillement, un drone vous repère (on peut imaginer un algorithme capable de cibler les personnes à qui la publicité est censée s'adresser) et s'approche de vous avec son affichage publicitaire. Un système clairement intrusif au petit goût de science-fiction.