GoPro signe la fin des drones Karma

GoPro quitte le marché des drones

Réduction des coûts : un but chez GoPro

Modifié le 08/01/2018 à 16h06

C'en est fini de la division drone de GoPro : malgré sa deuxième position sur le marché en 2017, l'entreprise ne continuera pas à développer et vendre des drones en 2018. Ceci est dû à plusieurs facteurs, et notamment aux, qui vont réduire le marché selon la marque. Pour rappel, la réglementation des drones évolue fortement cette année en France , avec des obligations et des restrictions bien plus sévères.Les drones Karma déjà produits seront donc mis en vente jusqu'au dernier, et seuls resteront alors le support client pour celles et ceux qui possèdent un drone GoPro.Ce choix n'est pas anodin : la société souhaite en effet réduire ses coûts en 2018. Pour cela, le nombre d'employés devrait passer sous la barre des 1 000 salariés (ils sont 1 254 actuellement à travailler pour GoPro) et le CEO Nicholas Woodman verra sa rémunération en espèce réduite à 1$ symbolique en 2018.Selon le CEO de GoPro, ces changements devraient permettre à la société de retrouver «».