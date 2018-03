Samsung Exynos 7 9610 : pour des photophones milieu-de-gamme

L'Exynos 7 9610 : plus de puissance pour le milieu-de-gamme

La photo dans le collimateur de Samsung

Modifié le 23/03/2018 à 13h44

Le nouveau SoC, appelé Exynos 7 9610, devrait entrer en production dès le second semestre 2018 et pourrait donc être intégré aux prochains smartphones milieu-de-gamme du constructeur sud-coréen dès fin 2018 ou début 2019.Dans le détail, l'Exynos 7 9610 sera composé d'un processeur huit-coeurs : quatre Cortex-A73 cadencés à 2,3 GHz et quatre Cortex A-53 cadencés à 1,6 GHz. Plus de puissance, donc, pour des smartphones qui auront plus de facilités à réaliser plusieurs tâches simultanément.Samsung a également amélioré son GPU, un ARM Mali-G72 de deuxième génération, ainsi que la connectivité. Le modem LTE intégré supporte un débit descendant de 600 Mbps et un débit montant de 150 Mbps, idéal pour la 4G, ainsi que le Bluetooth 5.0 et un GPS avec quatre modes différents.Le nouveau SoC de Samsung veut surtout améliorer la qualité des photos pour les smartphones milieu-de-gamme ainsi que le deep learning. Selon Samsung il sera en mesure de reconnaître les visages sur les photos même si la personne ne regarde pas face-caméra.Les images seront traitées, selon Samsung, 1,6 fois plus rapidement que le SoC précédent, l'Exynos 7 7885, et les smartphones pourront acquérir la capacité de filmer en slow-motion en full HD à 480 fps.Si ce SoC ne permettra bien évidemment pas aux smartphones milieu-de-gamme de Samsung d'entrer en compétition avec ses appareils les plus puissants, il pourrait offrir des performances fortement améliorées pour celles et ceux qui n'ont pas besoin de smartphones très chers.