Dell : un PC 2-en-1 rechargeable sans fil

Dell sort le premier ordinateur portable rechargeable sans fil

En vente pour 1 750 dollars

Voir aussi PC portables : les meilleurs ultrabook et hybrides

Modifié le 12/07/2017 à 14h38

Le Dell Latitude 7285, le premier ordinateur portable 2-en-1 rechargeable sans fil est désormais en vente. Présenté au CES, cet ordinateur portable 2-en-1 dispose d'un écran-tablette détachable de 12 pouces.Mais pour bénéficier du chargement sans fil, les utilisateurs intéressés devront débourser quelques dollars supplémentaires. En effet, ce n'est pas la partie tablette qui dispose de capacités de chargement sans fil. Cet ordinateur portable se recharge à partir d'un clavier, vendu séparément, qui sert de base de chargement sans fil. Toutefois, le clavier ne peut pas être chargé au préalable et ne peut pas être utilisé sur des surfaces en métal.Le Dell Latitude 7285, en vente sur le site du constructeur, est disponible à partir de 1 199,99 dollars (1 045 euros) et il faudra compter 549,99 dollars (479 euros) pour le clavier et le tapis qui permettent de recharger l'appareil sans fil.Cet ordinateur 2-en-1 dispose d'un processeur Intel Core i5-7Y54, d'une carte SSD de 128 Go et de 8 Go de mémoire. Une version de 13 pouces dont le prix sera prochainement annoncé sera disponible dès le mois d'août 2017.