Computex 2017 : Dell lance trois nouveaux modèles

L'Inspiron Gaming Desktop : un PC Gaming annoncé à « prix abordable »

Deux PC de bureau tout-en-un pour la VR et la vidéo

Modifié le 30/05/2017 à 12h00

Dans son communiqué de presse, Dell en profite pour signaler avoir, dont un pour l'un de ces trois nouveaux modèles, leLe premier ordinateur de bureau annoncé par Dell est l'que le constructeur annonce "". Il sera disponible en juillet 2017 en France mais le prix n'a pas été communiqué. Les caractéristiques, toutefois, ont de quoi intéresser les joueurs, puisque l'Inspiron Gaming Desktop embarque les AMD Ryzen, les derniers processeurs du constructeur.L'ordinateur se présentera selon diverses configurations pouvant atteindre 32 Go de mémoire RAM DDR4, des options pour le refroidissement, une alimentation jusqu'à 850 Watts et diverses options pour le stockage. Niveau cartes graphiques, Dell proposera des modèles capables de supporter la Réalité Virtuelle.Outre le PC spécial gaming, Dell annonce son nouveau haut-de-gamme tout-en-un, le. Il a remporté au Computex 2014 le prix dans la catégorie System et Mobile Communication et sera compatible avec la réalité virtuelle. L'écran InifinityEdge de 27 pouces offre une définition en 4K UHD et il embarque là aussi les processeurs AMD Ryzen, ainsi que les cartes graphiques AMD Polaris RX500 Series. Il sera lancé en France à la fin du mois d'août.Un peu moins puissant, l'autre PC tout-en-un annoncé par Dell pour la mi-juillet 2017 est le. Dell le présente comme un ordinateur spécialement conçu pour le streaming vidéo, notamment grâce à la technologie exclusive SmartByte donnant la priorité à la vidéo.