Asus dévoile de nouveaux ordinateurs portables au Computex

ZnBook Flip S et ZenBook Pro UX550 : deux ultraportables intéressants

VivoBook : un prix très abordable proposé par Asus

Modifié le 29/05/2017 à 17h37

L'ordinateur dont Asus est le plus fier, c'est. Présenté comme "", il a une épaisseur de 10,9 mm et un poids de 1,1 kilo seulement. Son écran peut être ouvert à 360 degrés, ce qui permet de le mettre sur la table en position "debout" (comme une tablette), idéal pour regarder des films. Il est doté d'un processeur Intel Core i7-7500U de 7ème génération et d'un disque dur SSD d'un To. C'est également dans cet ordinateur qu'Asus a choisi d'intégrer son capteur d'empreintes digitales "", mesurant 16 x 3.6mm, et qui permet de s'authentifier facilement grâce à Windows Hello.L'autre ordinateur professionnel, c'est l'retravaillé. Sa nouvelle version, la UX550, lui a valu la récompense "Meilleur choix", décernée par les organisateurs du salon Computex 2017. Doté d'un processeur Intel Core i7-7700HQ à quatre cœurs, d'une carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX1050 Ti, de 16 Go de RAM et d'un disque dur SSD d'un To, il a aussi l'avantage d'embarquer un écran 4K UHD de 15,6 pouces. Malgré ses performances significatives, cet ordinateur reste léger (1,8 kilo) et mince (18,9 mm).Les utilisateurs moins exigeants vis-à-vis des caractéristiques techniques apprécieront le nouveau. Doté d'une carte graphique NVIDIA GeForce 940MX et d'un processeur Intel Core i7 pour un écran 15 pouces, cet ordinateur conviendra aux amateurs de films et séries. Son prix devrait être très intéressant, puisqu'il pourrait être affiché aux alentours des 500$. Mais Asus ne s'arrête pas là, en proposant unaux caractéristiques intéressantes. A la différence de son frère, le Pro embarque une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, pour environ 700$.